Другое
Перейти к списку новостей
16.05.2022 22:59
Просмотров: 72

Поліцейські Харківщини знайшли викрадену автівку

Поліцейські Харківщини знайшли викрадену автівку

На одному з блок-постів на території обслуговування сектору поліцейської діяльності № 2 Богодухівського РВП ГУНП працівники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Chevrolet Aveo під керуванням жителя Красноградського району.

Під час перевірки за базами даних інспектори встановили, що транспортний засіб перебуває у розшуку за Краматорським районним управлінням поліції.

Правоохоронці помістили автівку на спецмайданчик та повідомили про це ініціатора розшуку.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 