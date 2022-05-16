Поліцейські Харківщини знайшли викрадену автівку

На одному з блок-постів на території обслуговування сектору поліцейської діяльності № 2 Богодухівського РВП ГУНП працівники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Chevrolet Aveo під керуванням жителя Красноградського району.

Під час перевірки за базами даних інспектори встановили, що транспортний засіб перебуває у розшуку за Краматорським районним управлінням поліції.

Правоохоронці помістили автівку на спецмайданчик та повідомили про це ініціатора розшуку.

Агентство Телевидения Новости