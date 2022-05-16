Харківські поліцейські розшукали 10-річну дівчину, яка загубилася у місті

16 травня 2022 в поліцію Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 10-річної дитини.

Дівчинка увійшла до автобуса, мати не встигла зайти слідом.

Вжитими заходами співробітники ювенальної превенції райуправління розшукали дитину на сусідній вулиці біля зупинки транспорту та доставили до батьків за місцем мешкання.

Жодних протиправних дій у відношенні дівчинки скоєно не було.

Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

З дівчинкою та її батьками проведена профілактична бесіда щодо недопущення повторення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости