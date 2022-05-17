Частина депортованих з Ізюму людей, змогла повернутися з росії до України через країни ЄС

Частина людей, яких окупанти примусово відправили в росію, змогла повернутися до України через країни ЄС. Про це 16 травня в телеефірі повідомив начальник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник.

«Відомо про випадки, коли людей депортували, насильно вивозили на територію росії. Наші громадяни України перетнули кордон у КПП Харківської області «Чугунівка». Після цього їх відправили до Бєлгорода.

Пізніше вони проходили так звані фільтраційні табори, з ними спілкувалися спецслужби країни-агресора і вирішувалася подальша доля перебування на території росії.

Деякі з цих людей поїхали до своїх родичів, які у них є в росії. А частина людей перейшла кордон із Євросоюзом у Прибалтиці та через Естонію, Латвію, Литву, Польщу повернулася в Україну», розказав Максим Стрельник.

Станом на сьогодні в окупованому Ізюмі залишаються понад 15 тисяч жителів, в проханні евакуювати людей окупанти відмовляють. Російські окупанти активізували свою радіоелектронну боротьбу і дедалі рідше вдається місцевим жителям додзвонитися до своїх родичів, до волонтерів, до представників влади.

Але іноді людям вдається додзвонитися та розповісти про ситуацію в місті: там справді гуманітарна катастрофа. Вже понад тиждень окупанти забороняють залишати місто навіть на власному транспорті. До цього така можливість була, за певними маршрутами. Наразі місто повністю заблоковане, окупанти нікого не випускають.

Агентство Телевидения Новости