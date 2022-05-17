В Україні відновляють роботу дитячі садочки

В Україні вже відновили роботу перші дитячі садки, які були закриті через війну РФ .

“Апостроф” розповідає, де вже відкрили і де незабаром відчинять двері закладу для найменших українців.

Київщина

16 травня на Київщині відновили роботу в офлайн-режимі 56 закладів дошкільної освіти.

Білоцерківський район – 2 дитсадки, 2 групи, 30 заяв;

Бориспільський – 12 дитсадків, 51 група, 670 заяв;

Броварський – 9 дитсадків, 35 груп, 641 заява;

Бучанський – 15 дитсадків, 42 групи, 735 заяв;

Вишгородський – 4 дитсадки, 8 груп, 151 заява;

Обухівський – 1 дитсадок, 4 групи, 55 заяв;

Фастівський – 13 дитсадків, 20 груп, 215 заяв.

Уточнюється, що 257 дошкільних закладів області працюють дистанційно. В онлайн-режимі педагоги виховують 11947 дітей, з них 637 дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб.

Івано-Франківськ

Десять дошкільних освітніх закладів Івано-Франківської територіальної громади відновили роботу у звичайному режимі. Це чергові дитсадки, до яких приймають малюків також з інших ДОЗ. Приймають до них за заявою батьків. До заяви слід додати довідку про роботу, адже приймають малюків лише працівників критичної інфраструктури: медиків, правоохоронців, службовців тощо.

Полтава

У Полтаві заплановано відновити роботу 13 дитсадків, у яких буде зведено групи від 30 до 50 дітей. При цьому дітки, які до початку війни ходили до садів за місцем свого проживання, можуть змінити заклад на інше. Місцева влада зазначає, що вирішення проблеми з дитсадками дозволить звільнити працюючих батьків, а це в свою чергу допоможе українській економіці.

Черкаси

16 травня в Черкасах ще відновили роботу три дитячих садки. За словами представників місцевої влади, відкривають їх поступово, згідно з заявами батьків щодо такої необхідності. Наразі всі 10 дитсадків у Черкасах працюють з 8:00 до 14:00 зі сніданком та обідом, проте надалі розглядатимуть можливість продовження часу перебування дітей у закладах.

Львів

16 травня у цьому місті ще 33 чергові заклади дошкільної освіти відновлюють роботу. Вони працюватимуть на тих же умовах воєнного стану, як і решта чергових садів. У групах може бути не більше 12 дітей, щоб у разі повітряної тривоги один дорослий міг допомогти двом діткам. Загалом у Львові працюватиме вже 83 дошкільні заклади зі 120.

Рівне

У Рівному також готуються до поступового відкриття дитячих садків. За словами заступника мера Марини Кузмічової, планують розпочати із закладів, які мають захисні укриття на випадок повітряної тривоги. Кількість відкритих дитсадків буде збільшуватися щотижня, швидкість цього процесу безпосередньо залежатиме від частоти повітряних тривог.

Вінниця

У різних мікрорайонах Вінницької міської територіальної громади працюють 14 чергових дитячих садків різних форм власності. Заклади функціонують з дотриманням правил безпеки в умовах воєнного стану та приймають дітей з інших закладів дошкільної освіти.

Хмельницький

У місті станом на 17 травня відкрилися ще кілька чергових дитячих садків. Загалом у місті працюватиме 11 дитсадків. Номери дитсадків, які готують до відкриття, не розголошуються для безпеки дітей. Батьків просять тримати контакт із вихователями та завідувачами ДНЗ.

Агентство Телевидения Новости