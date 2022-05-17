На території України перебуває 106 батальйонно-тактичних груп – Пентагон
Окупанти розмістили на території України 106 оперативних батальйонно-тактичних груп. Ці війська згруповані на східному, центральному, західному та південному напрямках. Найбільше з угруповань – на південному, понад 50 БТГ.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
БТГ концентруються між Херсоном із західного боку та Маріуполем зі східного. Також від Запоріжжя з півночі, і до Великої Новосілки.
На питання про те, наскільки добре оснащені війська РФ в Україні, чиновник в оборонному відомстві США відповів, що поки немає точних бойових показників і показників готовності по кожній БТГ. Однак можна констатувати, що про різке збільшення присутності російських військ на півдні не йдеться.