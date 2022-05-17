Сьогодні в Харкові ще збільшили кількість транспорту на маршрутах (відео)

Якщо у понеділок працювало 14 тролейбусів, сьогодні у місто вийшло 16 електромашин та 68 автобусів. Незабаром планується відновленні руху трамваїв, за тиждень-два метро. Для декого з містян це стало можливістю вперше провідати близьких та родичів, оглянути свої квартири, які вони покинули через обстріли.

Перезапустити весь транспорт одночасно не вдасться, адже понівечений рухомий склад трамваїв та тролейбусів, контактна мережа, рейки та трансформаторні станції, через які складно відновити сама трамвайне сполучення.

На сьогодні у місті Харкові 35 кілометрів контактної мережі знищено, їх відновлюватимуть цілодобово, – розповів мер Харкова Ігор Терехов, – Я дуже хочу, щоб харків’яни починали працювати, перезапускалася економіка Харкова, як і України. А для цього потрібна транспортна логістика.

Цілеспрямовано трамвайні та тролейбусні депо були обстріляні і з повітря, і з землі. 50% трамваїв знищено, близько 25-30% тролейбусів також знищено. Автобуси, ми багато зробили завдяки комунальному транспорту, ми розвозили та розвозимо гуманітарну допомогу. Ми розробляємо нову логістику вона дозволить охопити всі мікрорайони, у тому числі нові і сподіваємось тут з’являться електробуси, – говорять у міськраді

Мер заявив, що незважаючи на деякі пропозиції партнерів, він не планує поповнювати транспортний парк Харкова за рахунок б/у техніки, Завдання – купити нову, зокрема машина нового типу, електробуси та зробити всю критичну інфраструктуру комунальною

Агентство Телевидения Новости