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Щодня в Україну повертається все більше громадян

Щодня в Україну повертається все більше громадян

За добу 16 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 73 тисячі осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів. Про ситуацію у пунктах пропуску на західному кордоні розповіли в Держприкордонслужбі.

З України минулої доби вибули більше 31 тисячі осіб. Майже 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Протягом останніх днів зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, що повертаються до України. За минулу добу прибули майже понад 41 тисяча осіб, з них понад 38 тисяч – українці.

Оформлено 191 вантажівка з гуманітарною допомогою.

Відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) можна на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Дані оновлюються кожні три години.

Пропуск повнолітніх громадян України здійснюється по закордонним паспортам відповідно до Постанови Кабміну від 27 січня 1995 р. N 57

Можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено.

Агентство Телевидения Новости

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