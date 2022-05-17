У Харкові відновлюють роботу відділи РАЦС

З 25 травня відновлює прийом громадян відділ РАС на вул. Сумській, 61.

Як повідомляє харківська міська рада, до відділу РАЦС Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції харків’яни зможуть звернутися з питань державної реєстрації народження з одночасним визначенням походження дитини, з питань державної реєстрації шлюбу та державної реєстрації смерті.

Прийом громадян здійснюється виключно за попереднім записом. Зробити це можна з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00 за тел.: 095 633-12-51. Прийом громадян здійснюється у середу та четвер з 10:00 до 14:00.

Отримати консультації щодо питань державної реєстрації актів цивільного стану харків’яни можуть за тел.: 063 230-50-85; 068 227-85-73; 063 054-76-23.

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