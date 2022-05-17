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Мінус літак, 7 танків та кілька десятків бронетранспортерів – втрати окупантів за добу

Мінус літак, 7 танків та кілька десятків бронетранспортерів – втрати окупантів за добу

Втрати противника за 16 квітня за даними Генштабу ЗСУ склали:

особового складу – 200 осіб ліквідованотанків ‒ 7бойових броньованих машин ‒ 35артилерійських систем – 1РСЗВ – 3засоби ППО – 1літаків – 1гелікоптерів – 2БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9автомобільної техніки та автоцистерн – 8спеціальна техніка – 1

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на  Лиманському та Запорізькому напрямках.

Агентство Телевидения Новости

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