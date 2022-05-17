З Богодухова евакуювали 128 дітей-інвалідів

128 дітей-інвалідів з Богодухівського дитячого будинку-інтернату та 50 медпрацівників евакуювали волонтери в Хмельницьку область. Вихованці цього дитячого будинку потребували особливих умов транспортування. Команді волонтерів на чолі з президентом міжнародної академії захисту прав людини Юрієм Гордієнком вдалося знайти 4 сучасних комфортабельних автобуси та повністю забезпечити транспорт пальним.

«Цю евакуацію можна назвати найскладнішою з усіх, які ми здійснили за весь час війни.

Від щирого серця хочеться сказати спасибі директору Солобковецького Навчально-реабілітаційного центру Аллі Гаман за те, що привітно зустріли та прийняли до себе евакуйованих дітей!», написав на своїй сторінці в Facebook Юрій Гордієнко.

Агентство Телевидения Новости