Святкувати будемо після перемоги: в Харківській області заборонили продавати алкоголь

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підписав наказ про заборону на всій території Харківської області продаж алкогольних напоїв з 17 травня до кінця дії воєнного стану.

Заборона не стосується продажу слабоалкогольних напоїв з 9:00 до 15:00. У закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв дозволений до 21:00.

Повністю продаж алкоголю заборонено військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронцям та усім особам, які мають зовнішні ознаки належності до силових структур. Тобто носять форму, мають озброєння та спецзасоби.

«Попри зниження інтенсивності обстрілів Харкова та відступ окупантів, бойові дії на території області тривають і розслаблятися не варто. Усі громадяни мають бути свідомими і відповідальними.

Прошу з розумінням поставитися до цих обмежень. Святкувати будемо після перемоги», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости