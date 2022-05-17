“Негайне виведення російських військ з України” Зеленський та Шольц озвучили умову для переговорів з РФ

Президент Володимир Зеленський провів переговори із канцлером ФРН Олафом Шольцом. Обидва політики впевнені, що дипломатичне врегулювання війни в Україні можливе лише після виведення військ РФ із території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника німецького уряду Штеффена Хебештрайта за підсумками переговорів.

“Канцлер та український президент обмінялися інформацією про актуальну військову та гуманітарну ситуацію в Україні. Вони погодилися з тим, що дипломатичне переговорне рішення між Україною та Росією вимагає негайного закінчення бойових дій з боку Росії та виведення російських військ з України”, – сказав він.

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