Рада пропонує позбавляти громадянства військовозобов’язаних українців за виїзд за кордон

Українських чоловіків, які виїхали за кордон під час воєнного стану і не повернулися протягом 30 днів, можуть позбавити громадянства. Відповідний законопроєкт 7381 зареєстрований у Верховній раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту.

Зокрема, пропонується внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, згідно з якими військовозобов’язані можуть бути позбавлені громадянства України, якщо виїхали з країни і не повернулися протягом 30 днів.

Йдеться про тих, хто виїхав і не повернувся без поважних причин – заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, аварії, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування. Цю норму пропонується поширити і на тих, хто виїхав до рф.

Крім того, пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.

Нагадаємо, раніше до Ради було внесено законопроєкт, яким пропонується позбавляти громадянства тих, хто підтримував окупацію українських територій і воював за Росію.

Агентство Телевидения Новости