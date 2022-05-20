Харків’ян, які ще залишаються в метро, просять бути обережними: контактна рейка вже під напругою

В Харкові готують до запуску метро: КП «Харківський метрополітен» виконує необхідні технічні заходи та готується відновити перевезення пасажирів.

Як повідомили у метрополітені, на контактну рейку вже подали напругу. Тому громадян, які тимчасово ховаються на станціях метрополітену, просять бути обережними, не спускатися на рейки та не заходити за обмежувальну лінію на платформах.

Крім того, у метро виконують санітарну обробку салонів вагонів електропоїздів, які стояли на станціях та в яких тимчасово жили люди, прибирають на станціях та у службових приміщеннях.

Агентство Телевидения Новости