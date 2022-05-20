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В Україні пропонують перейменувати всі вулиці Пушкіна на честь Стівена Кінга

В Україні пропонують перейменувати всі вулиці Пушкіна на честь Стівена Кінга

Вулиця Стівена Кінга може з’явитись майже в кожному місті України: українка пропонує перейменувати в Україні всі вулиці Пушкіна на честь американського письменника, який виступив на підтримку нашого народу у війні з росією.

Про це йдеться в петиції до президента Володимира Зеленського, опублікованої в четвер, 19 травня, повідомляє СТРАНА.ua.

«Пропоную перейменувати вулиці Пушкіна в українських містах на вулиці Стівена Кінга – сучасного письменника світового значення, який підтримав Україну у її боротьбі проти навали загарбника», – йдеться у петиції.

Нагадаємо, щоб петиція була розглянута президентом, вона має набрати щонайменше 25 000 голосів протягом трьох місяців.

Станом на 20 травня на 14:45 петиція набрала 1314 голосів. До кінця голосування залишається 92 дні.

Нагадаємо, що днями відомий американський письменник Стівен Кінг описав розвиток воєнної ситуації в Україні. Він вважає, що президент Росії Володимир Путін недооцінив нашу країну. За його словами, Путін припускав, що матиме справу з болонкою, а отримав росомаху.

Агентство Телевидения Новости

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