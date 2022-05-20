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У харківських рятувальників з’явився власний Байрактар

У харківських рятувальників з’явився власний Байрактар

Під час ліквідації пожежі у Київському районі міста Харкова пожежники врятували маленького цуценя із розбитого ворожими обстрілами приватного домоволодіння. Врятований пес залишився із пожежниками: йому дали ім’я «Байрактар», скорочено – «Бай».

Тепер Бай несе службу разом із своїми рятувальниками. Звання і форми у Байрактара ще немає, але за свою службу отримує заробітну плату щодня у вигляді різних смаколиків.

«Особливо він полюбляє сосиски. А ще він любить гризти чоботи рятувальників. Позаштатний працівник пожежної частини за два місяці значно прибавив у рості та вазі.

Кожного дня Бай вчиться працювати у пожежно-рятувальній частині. Поки що йому вдається добре охороняти довірений йому об’єкт», повідомляє пресслужба ДСНС України у Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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