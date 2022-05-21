В Харкові працівники прокуратури під час слідчих дій врятували папугу

Співробітники Харківської обласної прокуратури під час виконання своїх обов’язків на території міста Харкова знайшли на вулиці папугу – червонохвостого жако, якого відловили та доставили до Харківського зоопарку.

На своїй сторінці в Facebook колектив Харківського зоопарку подякував правоохоронціям за проявлену чуйність, небайдужість та дбайливе ставлення до живої природи.

«Зазначимо, що червонохвості жако населяють тропічні ліси Західної Африки, живуть близько 60 років, та занесені до Міжнародної Червоної книги, як вид, близький до вразливого стану.

Якби цей птах залишився на вулицях нашого міста, то з великою ймовірністю він не пережив би найближчу зиму.

Наразі птах поміщений у карантин, після якого буде випущений у комфортні для нього умови до своїх родичів», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости