Масштабного контрнаступу ЗСУ не буде. Експерт

Масштабного контрнаступу ЗСУ не буде, бо це не відповідає тактиці та стратегії Української армії проти російських окупантів, заявив військовий експерт групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко.

Він пояснив, що зараз основа тактики ЗСУ – це оборонні дії, які включають:

Зупинку просування ворога;Знищення його передових підрозділів.

Він зазначив, що зараз можна побачити елементи війни на виснаження.

При цьому контрнаступ ЗСУ починається саме на тих напрямках, де російські війська є вразливими і вже не можуть утримувати позиції.

— За його словами, таку тактику ЗСУ використовували у Київській, Чернігівській та Сумській області, а зараз вони її реалізують у Харківській області.

❓Чому ЗСУ обрали саме таку тактику:

— Вона дозволяє уникнути великих втрат серед особового складу та техніки;

— Мінімізує жертви серед мирного населення та руйнування громадянської інфраструктури.

Агентство Телевидения Новости