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Вперше з початку війни пожеж, спричинених обстрілами не за фіксовано. ДСНС

Вперше з початку війни пожеж, спричинених обстрілами не за фіксовано. ДСНС

За добу з 21 по 22 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 16 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 7. Чи не вперше з початку війни пожеж, спричинених обстрілами не за фіксовано. Також 3 рази рятувальники викликались для проведення аварійно-рятувальних робіт, 3 — для надання допомоги населенню та співробітникам поліції, 1 раз для обстеження території на наявність хімічних речовин у повітрі (яких виявлено не було) та 2 — інші виїзди.

Протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Холодногірського, Київського, Слобідського районів міста Харкова. Залучено 36 рятувальників та 6 одиниць важкої техніки.Силами піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджено 86 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости

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