Навіть якщо Путін оголосить капітуляцію, санкції проти РФ скасувати вже неможливо – експерт

Зараз місце Росії на енергетичному ринку активно займають інші країни.

Санкції, введені проти Росії на тлі повномасштабного військового вторгнення РФ на територію незалежної України не будуть скасовані навіть у разі повної капітуляції Путіна.

Про це в інтерв’ю Радіо НВ заявив підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

“Російська економіка перебуває під впливом санкцій, які проявляться не зараз. Не варто думати, що Путін оголосить капітуляцію або мир, і санкції буде легко прибрати. Багато санкцій дуже довгострокові, на ціле покоління, їх просто так зняти неможливо”, – зазначив експерт.

Пекар також підкреслив, що місце Росії на енергетичному ринку активно посідають інші країни.

“Є ще такий момент, як відхід Росії з великих ринків нафти та газу, і є дуже багато країн, які радісно туди заходять і вже ніколи це місце Росії не віддадуть. Не зможе Росія прийти та сказати: ми закінчили війну, віддайте нашу частину ринку, яку ви зайняли, поки нас не було”, – заявив Пекар.

Експерт також підкреслив, що відмова від російської нафти відріже РФ дорогу назад.

“Я вже не кажу про те, що нафта є однією з важливих причин цієї війни, саме нафта накачала грошима російський авторитаризм… Нафта постійно виробляє авторитаризм, авторитаризм виробляє війну. Викопне паливо призводить до екологічних криз і можливих змін клімату. Тобто все це: нафта, російське вторгнення, зміна клімату — частини одного великого процесу. І світ, відмовляючись від викопного палива, бореться з цими наслідками комплексно, очевидно, дороги назад не буде”, – зазначив експерт.

Агентство Телевидения Новости