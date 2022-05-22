Як звільнювали Гусарівку та що тягли з собою окупанти: розповідь бійців 93-ї ОМБр

Селище Гусарівка під Балаклеєю на Харківщині звільнили 27 березня. Як точилися бої біля населеного пункту розповіли бійці 93-ї ОМБр «Холодний Яр» телеканалу ДніпроTV.

«Коли ми вели наступальні дії, ми йшли по асфальтній дорозі. Тут знаходилася колона техніки. Наша БМП-2 відкрила вогонь по всій колоні. Першим стояв танк, а далі колісна техніка й далі ось ця «Шилка». Тут видно пробоїни – це все від 30-ки».

«Після того, як закінчився бій, після того, як ми зайняли село, ми згодом, оглядаючи територію, виявили, що російська армія крала все, що можна в будинках. Намагалися винести монітор, плед, принтер, факс, телефони. Мабуть, комусь мало платять».

Агентство Телевидения Новости