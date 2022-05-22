В Ізюмі місцевий мешканець допомагав окупантам – очолив «медичну службу» та розподіляв медикаменти

Мешканцю окупованого Ізюму повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 42-річному громадянину України за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час тимчасової окупації м. Ізюм місцевий мешканець добровільно зайняв посаду так званого «начальника медичної служби — служби медикаментів» у незаконно створеному органі влади, а саме в окупаційній адміністрації держави-агресора. Цей чоловік займався обліком та розподіленням лікарських засобів в якості «гумдопомоги» від представників РФ.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости