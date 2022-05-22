В окупованому Енергодарі підірвали самопроголошеного «мера» – він у лікарні

Унаслідок вибуху, який сьогодні вранці стався в Енергодарі, постраждав самопроголошений «мер» Андрій Шевчик та його охоронці.

Про це написав у Телеграмі міський голова Енергодара Дмитро Орлов, повідомляє Укрінформ.

«Інтернет-ресурсами шириться інформація про вибух, який зранку 22 травня стався в Енергодарі на вул. Курчатова. Всі обставини події з’ясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху дістали поранення самопроголошений голова «народної адміністрації» Шевчик і його охоронці», – йдеться у дописі.

За інформацією Орлова, всі госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Орлов зауважив, що під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду, де стався вибух, не постраждав. Тож він припускає, що чекали саме на колаборанта.

Агентство Телевидения Новости