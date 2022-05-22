Російські окупанти викрали Дворічанську селищну голову на Харківщині

Російські окупанти затримали Дворічанську селищну голову Галину Турбабу і не відпускають протягом чотирьох днів.

Про це 22 травня розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, з селищною головою донедавна був зв’язок, повідомляє Суспільне.

“До того, як її затримали росіяни, вона вже чотири дні перебуває під, скажімо так, арештом. Це окупована територія”, — сказав голова ХОВА.

Про усі такі випадки місцева влада сповіщає Офіс президента України та профільне міністерство — з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За словами Синєгубова, влада намагається підтримувати зв’язок з головами і старостами, які залишилися на окупованих територіях. “Велика кількість територій, де немає зв’язку. Подекуди вони виходять на територію, де можна зателефонувати”, — каже голова адміністрації.

Під час такого спілкування представники влади повідомляють про ситуацію на фронті та застерігають органи місцевого самоврядування від співпраці з окупантами.

“Ми спілкуємося про те, які перспективи, як мають вони зараз організовувати ту чи іншу роботу на місцях, від чого слід утриматися для того, щоб не підпасти під ознаки кримінального правопорушення “Державна зрада” в тому числі”, — сказав Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости