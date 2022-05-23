Сегодня 10:23
Просмотров: 54
Рятувальники дістали з-під завалів Харкова понад 150 загиблих
Під час розбору завалів у Харкові було врятовано понад 250 осіб.
При цьому найбільш масованим обстрілам в місті піддавалися:
Північна Салтівка,П’ятихатки,селище Жуковського,Рогань,Горизонт.
Дані райони знаходяться ближче до лінії зіткнення, до яких ворог діставав артилерією.
При виконанні своїх обов’язків загинули 5 осіб через повторний обстріл: 2 рятувальника і 3 сапери. При цьому 7 саперів отримали поранення.