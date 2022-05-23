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Рятувальники дістали з-під завалів Харкова понад 150 загиблих

Рятувальники дістали з-під завалів Харкова понад 150 загиблих

Під час розбору завалів у Харкові було врятовано понад 250 осіб.

При цьому найбільш масованим обстрілам в місті піддавалися:

Північна Салтівка,П’ятихатки,селище Жуковського,Рогань,Горизонт.

Дані райони знаходяться ближче до лінії зіткнення, до яких ворог діставав артилерією.

При виконанні своїх обов’язків загинули 5 осіб через повторний обстріл: 2 рятувальника і 3 сапери. При цьому 7 саперів отримали поранення.

Агентство Телевидения Новости

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