В Харкові снаряд влучив біля зупинки громадського транспорту: один поранений

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків та населені пункти області. Так, вчора із реактивних систем залпового вогню був обстріляний Київський район. Про це розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні вранці російські окупанти нанесли удари в районі Павлового Поля, снаряд влучив біля зупинки громадського транспорту. 1 чоловік зазнав поранень вибуховою хвилею. За добу загалом по Харкову – 2 поранених.

Тривають обстріли населених пунктів області. Минулої доби обстрілювали Циркуни, 2 поранених. В Первомайському – 1 поранений. 1 цивільний постраждав від обстрілів Балаклії.

Уночі обстрілів окупантів зазнав Чугуївський район, внаслідок обстрілу зайнялися приватні будинки, магазин та кафе. На щастя, ніхто не постраждав.

На Харківщині тривають бойові дії. За минулу добу ворог обстрілював позиції наших військових та готував нові спроби піти в наступ. На Харківському напрямку окупанти зосередилися на обороні.

У районі Ізюма ворог на окремих ділянках намагався провести розвідку боєм, але зазнав втрат та відступив.

Олег Синєгубов вкотре закликав усіх бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги.

Агентство Телевидения Новости