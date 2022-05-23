В Харкові не підлягає реконструкції близько 500 будинків

Харків відвідав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. «Північна Салтівка – район, де мешкало 300 тисяч харків’ян. Кілька великих вулиць просто зруйновані вщент. Будинки там не підлягають відновленню. Іншого виходу як будувати нові немає. Це буде житло для харків’ян, які втратили свої домівки через російську агресію», написав Тимошенко в Telegram.

Місцева влада вже визначила територію, де можна починати будівництво, розробляється документація, але для того, щоб почати зведення нових будинків потрібен дозвіл військових.

Паралельно з новим будівництвом будемо зносити знищені будівлі. Потрібно будувати школи, дитячі садочки, лікарні. Все для того, аби жителі Північної Салтівки отримали необхідні послуги та комфорт.

«Всього в Харкові не підлягають реконструкції до 500 будинків. Це життя конкретних родин, які мають отримати все необхідне. Ми над цим працюємо. Зараз ухвалюється рішення про тимчасове розміщення людей у гуртожитках вищих навчальних закладів та соціальних закладах. Та люди мають отримати повноцінне, не тимчасове житло.

Це амбітний план і ми над ним працюємо», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости