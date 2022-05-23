В Україні забиратимуть майно колаборантів: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб». Про це повідомляє Gazeta.ua.

Документ визначає новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, які належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Про це йдеться на сайті глави держави.

Визначили критерії, за якими особу можуть віднести до тих, на кого поширюється дія цих санкцій.

«Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко й ефективно поповнювати український бюджет коштом ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес», – наголосив Зеленський.

Імовірно, відповідальним за пошук активів і звернення стане Міністерство юстиції. Воно має організувати роботу з виявлення та розшуку активів, які підлягають блокуванню.

Справи про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

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