Під Харковом з доріг прибирають автомобілі, розбиті обстрілами окупантів

Служба автомобільних доріг у Харківської області продовжує ліквідувати наслідки бойових дій на автошляхах державного значення.

Минулими вихідними ще на 2 ділянках доріг, де раніше точилися бої, прибирали понівечену техніку. Загалом за 2 дні очистили від сторонніх предметів і сміття понад 16 тисяч кв. метрів траси М-03 Київ-Харків-Довжанський у напрямках Старого Салтова і Липців.

Також бригади робили ямковий ремонт на дорогах М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта і Т-21-21 Лозова-Близнюки-Барвінкове-Велика Комишуваха.

Крім того, відремонтували 1192 погонні метри металевого бар’єрного огородження на трасі в напрямку Дніпра.

Агентство Телевидения Новости