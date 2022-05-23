Відновлене газопостачання трьом тисячам харківських родин

Минулого тижня відновили газопостачання селища Елітне та села Зернове деокупованої Вільхівської громади Харківського району. Понад 400 родин селища знов отримують природний газ.

«Для відновлення газопостачання фахівцям АТ «Харківгаз» довелось замінити дві зруйновані ворожими снарядами ділянки вуличних газопроводів та провести чисельні ремонти пошкоджених будинкових комунікацій», – повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА.

Крім того за тиждень «Харківміськгаз» поновив газопостачання до 3 тисяч родин в усіх районах міста, з них найбільше – у Київському районі.

Тривають роботи з пуску газу у мікрорайонах «Сонячний» та «Лісопарковий».

«Газовики отримали доступ до деяких ділянок, які до цього були заміновані, та провели ремонт пошкоджених від ворожих обстрілів газопроводів», – зазначили в Департаменті.

Агентство Телевидения Новости