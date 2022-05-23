Водії поскаржилися на ціні на АЗС – Держпродспоживслужба розпочала перевірки

Держпродспоживслужба розпочала перевірки автозаправних станцій в Україні у зв’язку зі скаргами споживачів на завищені ціни, відмову в розрахунку картками та відсутність розрахункових документів. Про це повідомляє Korrespondent.net із посиланням на пресслужбу відомства.

Держпродспоживслужба наводить кілька прикладів порушень.

ГУ Держпродспоживслужби у Чернівецькій області перевірило п’ять АЗС ТОВ «ПП-ОЙЛ», де дизельне паливо реалізовувалося по 70 грн за літр. За підсумками перевірки на 22 травня, реалізація пального на АЗС не здійснюється.

«Підставою для проведення перевірок стали повідомлення споживачів, зокрема, про надмірно завищені ціни на пальне, про відсутність розрахункових документів, відмову у вільному виборі коштів розрахунку, які почали надходити в останні дні після скасування державного регулювання цін на бензин та дизельне паливо», – йдеться у повідомленні.

У Держпродспоживслужбі акцентували, що суб’єкти господарювання, як і раніше, зобов’язані заздалегідь декларувати ціни у разі їх підвищення.

«Держпродслужба нагадує, що завищення цін в умовах військового стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу», – також зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що дія держрегулювання цін на бензин та дизпаливо офіційно призупинена Кабміном.

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