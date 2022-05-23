Мешканець селища під Харковом більше місяця переховував окупанта

Російський військовослужбовець укривався вдома у місцевого жителя в селище Шестакове Харківської області.

Як стверджує затриманий військовий рф, він народився у місті Кривий Ріг, де й зараз проживають його родичі. Переїхав у Крим, який був анексований. Став громадянином рф, у армії служив наводчиком танку.

Коли вони колонною з 5 танків заїхали на територію України, цей молодий чоловік вирішив не брати участь у «військовій операції», втік з танку і укрився у місцевого жителя в селищі Шестакове. За його словами, планував після війни поїхати до своєї сім’ї в Україні.

Місцевий мешканець, за його ствердженням, просто допоміг цьому хлопцю. Він покривав його в себе дома більше місяця, вдаючи його за сина. Знайдений був поліцейськими роти «СХІД»..

Чому він одразу після деокупації не видав його, які ще дії вчиняв місцевий мешканець надаючи допомогу державі-агресору рф – буде з’ясовано в ході слідства за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Обох затримано.

Агентство Телевидения Новости