Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:29
Просмотров: 120

Мешканець селища під Харковом більше місяця переховував окупанта

Мешканець селища під Харковом більше місяця переховував окупанта

Російський військовослужбовець укривався вдома у місцевого жителя в селище Шестакове Харківської області.

Як стверджує затриманий військовий рф, він народився у місті Кривий Ріг, де й зараз проживають його родичі. Переїхав у Крим, який був анексований. Став громадянином рф, у армії служив наводчиком танку.

Коли вони колонною з 5 танків заїхали на територію України, цей молодий чоловік вирішив не брати участь у «військовій операції», втік з танку і укрився у місцевого жителя в селищі Шестакове. За його словами, планував після війни поїхати до своєї сім’ї в Україні.

Місцевий мешканець, за його ствердженням, просто допоміг цьому хлопцю. Він покривав його в себе дома більше місяця, вдаючи його за сина. Знайдений був поліцейськими роти «СХІД»..

Чому він одразу після деокупації не видав його, які ще дії вчиняв місцевий мешканець надаючи допомогу державі-агресору рф – буде з’ясовано в ході слідства за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Обох затримано.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 