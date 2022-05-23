На розмінованих ділянках кільцевої дороги Харкова почали працювати дорожники

На харківській кільцевій дорозі розпочав роботи «Укравтодор»: роботи виконуються на відрізку від П’ятихатської транспортної розв’язки в бік Роганського житлового масиву, а також на дорозі М-20 Харків – Щербаківка в районі Екопарку.

Спецтехніка та шляховики очищують вже розміновані ділянки дороги від залишків техніки, сторонніх предметів і бруду. Після ретельного прибирання та очищення дорожнього покриття, дорожники приступлять до аварійного ремонту уражених ділянок дороги, ремонту бар’єрної огорожі та автопавільйонів, заміні дорожніх знаків, панування узбіч тощо.

До робіт залучено близько 20 осіб та 10 одиниць техніки:КрАЗи, автокрани, навантажувачі, трали, поливомийні машини.

Харківська кільцева дорога є стратегічно важливим транспортним коридором для міста, вона складається з відрізків 5 державних доріг загальною протяжністю 82 км. Минулого року відновили дорожнє покриття на 3-х ділянках загальною протяжністю понад 55 км.

Завершити ремонт Харківської окружної дороги планували цього року, але через повномасштабне військове вторгнення росії в нашу країну всі інфраструктурні об’єкти на паузі.

Належний проїзд забезпечуємо на важливих транспортних коридорах аби гуманітарна допомога та всі необхідні вантажі були вчасно доставлені тим хто потребує допомоги.

Звертаємо увагу, що зараз небезпечно:

з’їжджати на узбіччя доріг;ходити в ліс, на водойми, поля, де велись бойові дії;наближатися до розбитої ворожої техніки;заходити до покинутих споруд та будинків.

«Якщо Ви помітили підозрілий предмет – не наближайтеся та телефонуйте 101», – нагадують дорожники.

Агентство Телевидения Новости