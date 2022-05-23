Суд вирішив заарештувати Януковича за харківські угоди

За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва 23 травня 2022 року обрав колишньому Президенту України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради (ч.1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, експрезидент України, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім Прем’єр-міністром України, в порушення вимог Конституції та Закону України «Про міжнародні договори України», на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, підозрюваний підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі, замість підготовки до його виведення з території України.

У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.

Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, через події 2014 року Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни ще у 2019 році. Тогда його засудили до 13 років ув’язнення, але так й не знайшли й не заарештували – ймовірно він переховується в рф.

Агентство Телевидения Новости