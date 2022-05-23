Мер Лозової назвав суму збитків від ракетного удару по будинку культури

Сума збитків внаслідок ракетного удару по Лозовій, який росія нанесла 20 травня, складає 800 млн грн. Про це заявив мер міста Сергій Зеленський.

Зокрема пошкоджені понад 1000 квартир, 11 освітніх закладів, зокрема, 5 шкіл, 2 медичні заклади, а також об’єкти житлово-комунального господарства.

Постраждалих від ракетного удару по будинку культури вже виписали з лікарні.

Сергій Зеленський додав, що заяви на компенсацію за пошкоджене майно можна подати у Дії або місцевому ЦНАПі. Кінцевої дати для подачі заяви поки що немає.

Нагадаємо, 20 травня росія обстріляла Лозову ракетами. Руйнувань зазнав місцевий будинок культури, 8 людей отримали поранення.

Агентство Телевидения Новости