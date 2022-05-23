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Знищений окупантами музей Сковороди у Харкові відновлять (відео, фото)

Знищений окупантами музей Сковороди у Харкові відновлять (відео, фото)

Культурна спадщина Харківщни зазнала найбільше в Україні постраждала від дій окупантів. Такі дані наводить міністр культури Олександр Ткаченко. По області зафіксовано – 94 епізоди, з них – 78 в місті Харкові та його околицях.

Одна з найболючіших втрат – музей Григорія Сковороди. У цій садибі він провів останні дні свого життя. Росіяни в неї поцілили ракетою. Від садиби зилишились лише стіни. Повністю згоріли предмети інтер’єру. Музейники кажуть, найцінніші експонати – скриню, скрипки та годинник Григорія Савича – встигли евакуювати.

А ось саму садибу потрібно ремонтувати. Ракета прицільно влучила саме в будівлю, окупанти умисно цілились у об’єкт культури, впевнені працівники. Руйнування сталися у ювелійний рік – 300 років зі дня народження Григорія Сковороди. Наразі в музей вже приїджали архитектори, які зробили свої висновки щодо відновлення компексу. Наразі потрібна експертиза щодо підрахунку збитків, після чого музей буде відновлений

Агентство Телевидения Новости

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