У Харкові метро відновило роботу (розклади руху)

Перші кадри прибуття потягів оприлюднило Суспільне.

Вранці 24 травня на станції Харківського метрополітену прибули перші потяги після тримісячної перерви.

На платформах станції метро “Палац Спорту” (Холодногірсько-заводська лінія) першого потяга до 7:00 очікували близько сотні людей.

Більшість їде в напрямку Холодної гори.

Електропоїзди курсуватимуть усіма трьома лініями, але на Салтівській лінії поїзди ходитимуть до станції “Академіка Барабашова”. Ще одне обмеження стосується станції метро “Держпром” Олексіївської лінії. Вона працюватиме як пересадочний вузол, пройти на цю станцію з вулиці можна буде тільки зі станції “Університет”.

Інтервал руху електропоїздів у Харківському метрополітені поступово зменшуватимуть.

Про це напередодні запуску метро, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.Він зазначив, що зараз складно оцінити, яким буде пасажиропотік, тому в перші дні роботи метрополітену потяги ходитимуть з інтервалом у пів години.

«Поступово, зі збільшенням кількості пасажирів, інтервал зменшуватиметься. При цьому ми змінюватимемо логістику наземного транспорту таким чином, щоб харків’янам зручно було пересуватися по всьому місту», – наголосив міський голова.

Нагадаємо, що завтра, рівно через три місяці після нападу Росії на Україну, у Харкові знову відкриють метро. Метрополітен для пасажирів працюватиме з 7:00 до 19:00.

Уже с завтрашнего дня будут изменены интервалы в метро:

• Холодногорско-Заводская линия – 10 минут

• Салтовская – 15 минут, но с добавлением людей будет уменьшаться

• Алексеевская – 15 минут

Детально розклад руху на сьогодні фото:

Агентство Телевидения Новости