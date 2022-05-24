Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 94

Через обстріли горіли будинки у Дергачівській громаді та Чугуїві

Через обстріли горіли будинки у Дергачівській громаді та Чугуїві

За добу з 23 по 24 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 16 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 8, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 4, пожеж, що сталися з інших причин — 4; крім того 2 рази рятувальники викликались для проведення аварійно-рятувальних робіт, 6 — для надання допомоги населенню та співробітникам поліції.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами трапились у Чугуївському (1) та Харківському (3) районах області.Так, о 14:15 обстрілів зазнав населений пункт у Дергачівській громаді. В результаті загорілось відразу три житлових будинки по різним адресам на загальній площі близько 800 кв.м.

Для ліквідації пожеж були задіяні 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.Вже вночі, близько 23:00 стався обстріл ще одного населеного пункту Дергачівської громади. Там зайнялись відразу 2 приватних оселі на загальній площі біля 200 кв.м. З цими пожежами боролись рятувальники 53-ї ДРПЧ та змогли повністю подолати її в 01:40 24 травня.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованих будівлях Холодногірського та Новобаварського районів міста Харкова.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 