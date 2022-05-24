В Україні дефіцит солі: чому її немає у магазинах і чи скоро з’явиться

На тлі війни з російськими окупантами, в Україні виник дефіцит солі вітчизняного виробництва. Причина в тому, що найбільший в Україні виробник солі Артемсіль знаходиться в місті Соледар Донецької області, де йдуть запеклі бої, передає Агроревью.

Українська кам’яна сіль зникла з полиць багатьох магазинів. Водночас у продажу є морська сіль імпортного виробництва. Також без проблем можна купити будь-які “екзотичні” види солі – рожеву, гімалайську та інші. Ціни на таку сіль цілком прийнятні.

Причиною дефіциту солі є те, що найбільший в Україні виробник солі “Артемсіль” знаходиться в місті Соледар Донецької області. Зараз у регіоні ведуться інтенсивні військові дії, і підприємство не може працювати на повну потужність. Крім того, є проблеми і з транспортуванням продукції.

Як зазначає в.о. директора «Артемсолі» Віктор Юрін, запас готової продукції з підприємства також вивезли у квітні. Згодом такої можливості вже не було через обстріли.

«Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий», — зазначив Віктор Юрін та додав, що більшість мешканців Соледара, співробітників держпідприємства, було евакуйовано.

Наразі дефіцит цієї продукції спостерігається у багатьох містах України. На думку, керівника підприємства, зупинку «Артемсолі» відчують на собі й споживачі за кордоном.

«Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів — Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія», — відзначив він.

Українцям, які не запаслися кам’яною сіллю, доведеться користуватися морською. Вона цілком придатна для приготування їжі, а також корисніша за рахунок багатшого мінерального складу. Проте є й мінус – саме насиченість морської солі мінералами робить її непридатною для використання у консервації.

Агентство Телевидения Новости