Де в Харкові отримати гуманітарну допомогу 24 травня

Актуальні адреси центрів видачі “Нової пошти” і “Укрпошти” дивіться на карті.

Зверніть увагу. Тимчасово не видаємо продуктові набори за програмою “Пакет кожному громадянину”. Щойно до регіону надійде нова партія наборів, їх видачу буде відновлено.

Усі резерви через гуманітарний чат-бот (https://t.me/UA_kharkiv_help_bot) або “гарячу лінію” зберігаються.

На сьогодні ви можете отримати гуманітарну допомогу, яку видавали до початку програми “Пакет кожному громадянину”.

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