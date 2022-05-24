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Рятівник постраждал через повторний обстріл під Харковом

Рятівник постраждал через повторний обстріл під Харковом

23 травня під час бойової роботи з гасіння пожежі, що сталась внаслідок ворожого обстрілу, в одному з населених пунктів Малоданилівської громади постраждав пожежний-рятувальник 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляють ДСНС

Там горіли відразу 3 приватні житлові будинки на загальній площі близько 800 кв.м. Під час ліквідації вогню стався повторних обстріл, внаслідок чого рятувальник отримав травму. Наразі він перебуває на лікуванні в шпиталі, загрози його життю немає.

Агентство Телевидения Новости

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