Під Чугуєвом загинув підліток

Про це повідомили у Офісі Генпрокурора:

20 травня через артилерійський обстріл військами РФ селища Чкаловське Чугуївського району Харківської області отримав тяжкі тілесні ушкодження 16-річний хлопець, від яких помер.

Станом на ранок 24 травня 2022 року більше ніж 667 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 234 дитини загинуло та понад 433 поранено.Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

На Харківщині постраждало 103 дитини

Агентство Телевидения Новости