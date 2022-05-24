Слідчі завершили розслідування ДТП з двома загиблими пішоходами під Харковом

Дорожньо-транспортна пригода біля зупинки «Водяне» у місті Люботині на трасі «Київ-Харків-Довжанський» сталася 1 грудня близько 16:50.

40-річний водій автомобіля Hyundai Elantra під час руху у бік Харкова збив двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Від отриманих ушкоджень 56-річна громадянка загинула на місці. Ще одна 21-річна жінка з численними травмами була доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, де невдовзі померла.

2 грудня 2021 року порушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

23 травня слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт.

Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Агентство Телевидения Новости