Затримано водія, який в нетверезому стані збив скутер та велосипедиста на Харківщині

Внаслідок ДТП загнули 16-річна водійка та 22-річна пасажирка скутера.

Аварія сталася 15 травня близько 15:00 поблизу автозаправної станції в Красноградському районі в селі Старе Пекельне. Автомобіль Mazda під керуванням 31-річного чоловіка допустив наїзд на скутер Honda Dio під керуванням 16-річної дівчини, після чого наїхав на 25-річного велосипедиста.

В результаті автопригоди від отриманих травм загнули 16-річна водійка та 22-річна пасажирка скутера.

Як з’ясувалося, водій легковика перебував в станi алкогольного сп’яніння.

Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

Водія автівки затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ухвалою суду йому обрано мiру запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою.

Всі обставини аварії встановлюються.

Агентство Телевидения Новости