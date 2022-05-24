Шанси поширення мавпячої віспи в України – дуже малі, випадків зараження немає, – МОЗ

На сьогодні в Україні не зафіксовано випадків мавпячої віспи, повідомляє МОЗ. Щоб інфікуватись, потрібен тривалий близький контакт. Україна не є транзитною країною для подорожей будь куди, в тому числі – до подорожей в країни Африки. Вірус мутує повільно, перебіг хвороби доволі легкий – це не класична віспа. Про це в етері нацмарафону заявив головний санлікар Кузін.

Щодо українців, які інфікуються під час перебування в ЄС – вони будуть перебувати за кордоном, поки не вилікуються.

В інфографіці Міністерства зібрана вся відома на сьогодні інформація – відповіді на найпоширеніші запитання стосовно цього захворювання: як передається хвороба, які ознаки та симптоми має, а також яка профілактика і діагностування віспи мавп.

Агентство Телевидения Новости