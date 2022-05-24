Спецслужби рф використовували смартфон-ігри для вербування українських дітей

Мобільний додаток, через який у користувачів в ігровій формі виманювали геолокацію та реальні фото стратегічних об’єктів, виявила служба безпеки України.

Як повідомляє пресслужба СБУ, щоб залучити дітей до підривної діяльності, агресор використовував популярну ігрову програму для смартфонів. За її умовами, учасники шукають так звані «коробки» з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.

Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, у тому числі об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів. Всю інформацію з геолокацій учасники квесту завантажують в базу ігрового додатку.

При цьому доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам рф ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

Таким чином, ворог «в темну», тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів.

Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи на території регіону.

Обидва неповнолітні є мешканцями міста Жовті Води на Дніпропетровщині. На їхніх смартфонах був встановлений інтерактивний додаток, куди вони планували завантажити зроблені фото з прив’язкою до місцевості.

Окрім того, підлітки переправляли свої віртуальні «знахідки» з координатами на карті у месенджері Telegram третім особам, які могли потрапити в поле зору російських спецслужб.

СБУ здійснює комплексні заходи для блокування ворожого втручання в електронні системи офіційних мобільних додатків і притягнення до відповідальності винних осіб.

Агентство Телевидения Новости