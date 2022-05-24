Путін “зляже” в санаторій, в 2023 його “не буде в живих” – екс-глава британської розвідки

За словами колишнього глави Мі-6, Путіна замінить Микола Патрушев.

олишній глава Мі-6 (Секретної розвідувальної служби Великобританії) Річард Дірлав вважає, що незабаром президент РФ Путін “зляже” в санаторій і зробить це не зовсім по своїй волі. Після цього диктатор втратить владу, а у 2023 році його вже не буде в живих.

Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Rundschau.

За словами колишнього глави, Путін може піти з поста президента РФ вже до наступного року. Однак це пов’язано не з війною в Україні, а зі станом здоров’я 69-річного кривавого диктатора.

Вже незабаром Путіна можуть відправити в санаторій. Звідти він вже не вийде президентом РФ і позбудеться влади, вважає Дірлав, який очолював британську розвідку з 1999 по 2004 рік.

“Я не думаю, що він буде живий в 2023 році”, — сказав екс-глава Мі-6.

Дірлав також припустив, хто замінить диктатора, коли той помре. Новим президентом РФ може стати Микола Патрушев, Секретар Ради безпеки країни-агресора.

“Якщо моя теза підтвердиться, і Путін сховається в санаторії, він (Патрушев – УНІАН) стане ймовірною заміною. І, звичайно, в цьому сценарії заміна, швидше за все, буде постійною”, – вважає колишній глава британської розвідки.

Агентство Телевидения Новости