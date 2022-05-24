Чи підуть українські діти до шкіл 1 вересня. Відповідь МОН

1 вересня 2022 року очний навчальний процес розпочнеться лише у тих школах, які забезпечені бомбосховищами.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко телеканалу Рада.

Утім, скільки шкіл України наразі оснащені бомбосховищами, заступник міністра не сказав, але зазначив, що такі навчальні заклади існують.

“Опрацьовуємо механізми, за якими 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання.

Однак давайте будемо реалістами, все залежить від безпекової ситуації в країні. Дякуючи ЗСУ, ми сподіваємось, що 1 вересня діти підуть у школи”, – говорить він.

1 вересня 2022 року очний навчальний процес розпочнеться лише у тих школах, які забезпечені бомбосховищами.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко телеканалу Рада.

Утім, скільки шкіл України наразі оснащені бомбосховищами, заступник міністра не сказав, але зазначив, що такі навчальні заклади існують.

“Опрацьовуємо механізми, за якими 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання.

Однак давайте будемо реалістами, все залежить від безпекової ситуації в країні. Дякуючи ЗСУ, ми сподіваємось, що 1 вересня діти підуть у школи”, – говорить він.

Агентство Телевидения Новости