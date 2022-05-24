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В Ізюмі розташовані понад 20 тисяч військових рф, які намагаються наступати на Слов’янськ.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник, передає Укрінформ.

«Це більш як 25 батальйонно-тактичних груп. Разом із допоміжними військами понад 20 тисяч озброєних ворогів, які постійно намагаються наступати в напрямку міста Слов’янська з метою оточити наші війська в зоні ООС. Але їм це не вдається», – зазначив Стрельник.

Також окупанти понад два місяці не надають гуманітарних коридорів із м. Ізюм на Харківщині для виїзду містян і передачі вантажів із продуктами та ліками.

Агентство Телевидения Новости

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