Харків’ян закликають утриматися від прогулянок у Лісопарку

Роботи з розмінування території пройдуть найближчими днями у Лісопарку, зокрема, на Меморіалі слави.

Про це сьогодні, 24 травня, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, який оприлюднив фотографії мін та залишків снарядів, випущених ворожою армією по Харкову.«От такі «подарунки» нам залишив «рускій мір» на Меморіалі та в Лісопарку. Найближчими днями там пройдуть роботи з розмінування. Дуже прошу вас, дорогі харків’яни, не гуляти в Лісопарку, не їздити і не бігати велодоріжкою, бо кілька касет, що не розірвалися, знайшли саме на ній. Утримайтеся від прогулянок та вигулу собак у лісосмузі. Там можуть бути міни, снаряди, що не розірвалися, та інші вибухонебезпечні сюрпризи», – зазначив Ігор Терехов.Мер наголосив, що відновити прогулянки та заняття спортом на цій території можна буде лише після того, як підрозділи ДСНС очистять місцевість від небезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости